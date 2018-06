Marina Kaljurand: arvan endiselt, et oleksin Eestile hea president

Marina Kaljurand on veendunud, et ühel päeval saab Eesti vene rahvusest riigipea.

Marina Kaljurand ei kahetse, et tunamullu presidendiks kandideeris ja arvab, et temast oleks saanud hea president. Kersti Kaljulaidi tegevust ta veel hinnata ei taha.

MK-Estoniale antud intervjuus meenutas Kaljurand, et kaalus pikalt, kas kandideerida. Otsustavaks sai suur avalik toetus. "Kohtusin inimestega ja tajusin, et mind hinnatakse," ütles ta. "Arutasin kõik oma perekonnaga läbi ja jõudsin otsusele, et võtan selle väljakutse vastu ning kandideerin presidendiks. Arvan siiani, et oleksin Eestile hea president, ma ei kahetse mitte midagi."

Kuigi arvamusküsitlused näitasid, et rahvas teda toetab, said 2016. aasta valimised ootamatu lahenduse. Riigipea jäi valimata nii riigikogus kui valimiskogus. Ootamatult ilmus pildile Kersti Kaljulaid, keda enamik riigikogulastest toetas.

Kaljurand nendib nüüd, et parteid otsisid kandidaati, kes oleks sobilik kõigile erakondadele. "Ma pole valimiste käiguga rahul. Mitte niivõrd seetõttu, et mind ei valitud, vaid sel põhjusel, et valimiskogu ei suutnud täita oma põhiseaduslikku kohustust - valida president."

MK-Estonia ajakirjanik viitas, et Martin Helme (EKRE) kritiseeris toona Kaljuranda just tema rahvuse pinnalt. Kas üleüldse on võimalik, et vene rahvusest poliitik saab kunagi Eesti presidendiks?