Marika Tuus-Laul: eakad vajavad rohkem koduõendust ja õendushaiglaid

Keskerakondlasest riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Marika Tuus-Laul ütles kommentaariks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepanekule, mille kohaselt peaks pension tagama inimesele vajadusel ka hooldekodu koha, et vanurid vajavad senisest oluliselt rohkem koduõendust ja õendushaiglaid.

Tuus-Laul ütles Delfile, et Keskerakonna valimisprogrammis oli juba neli aastat tagasi punkt, mille kohaselt peaks hooldekodu kohatasu maksmiseks piisama inimese pensionist ja ülejäänu osas peab riik appi tulema.

Põhiline on Tuus-Lauli sõnul aga siiski see, et abi vajav inimene saaks olla võimalikult kaua kodus. See tähendab, et tuleks luua tugev koduõendus, samuti õendushaiglad.

"Koduõendus tähendab seda, et inimesele tullakse justnimelt koju appi, sest ega keegi ei taha vanadekodusse ju minna," sõnas Tuus-Laul. Abi sisaldaks ühest küljest õendust, aga teisest küljest ka abi majapidamistööde tegemisel.

Eriti tähtsad on Tuus-Lauli sõnul aga õendushaiglad. "Vanadekodus ei ole ju isegi mitte õde, rääkimata arstist. Äärmisel vajadusel tuuakse perearst," nentis ta.

Tuus-Lauli sõnul on Eesti ainuke riik Euroopas, kus vanemate eest hoolitsemise kohustus on pandud lastele ja lastelastele. Tema sõnul peaks aga olema elementaarne see, et hooldekodu koha eest tasumisel piisab inimese enda pensionist ja lähedased ei ole sunnitud veel omalt poolt juurde maksma.