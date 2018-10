Marika Korolevilt korraliku õppetunni saanud Perekool keerab kägude nokad koomale: ebaviisakaid väljendeid enam kasutada ei tohi

„Anname teada, et Perekool.ee karmistab kommentaariumi reegleid,“ seisab foorumi moderaatorite postituses. „Ebatsensuursete sõnadega (sõnade nimekiri täieneb pidevalt) kommentaar saadetakse automaatselt eelmodereerimisele, kommentaari ei avaldata. Mitmekordselt ebatsensuurseid kommentaare kirjutanud kasutajad eemaldatakse portaalist ning kasutajakontolt võetakse kommenteerimise õigused. Vähemalt korra nädalas vaatame üle eelmodereerimisele saadetud kommentaarid ning blokeerime kasutajad vastavalt. Tuletame kõigile meelde, et igal ühel on võimalus kasutada funktsiooni “Teata ebasobivast”, modereerime foorumit eelkõige vastavalt nendele teadetele. Kutsume teid üles meid teavitama ja märkama ebasobivat sisu.“

Moderaatorite otsus tuli pärast Eesti Päevalehes ilmunud artiklit, milles kirjeldati Marika Korolevi võidukat laimajate-vastast kohturetke.

Ämmaemandate ühingu kurikuulus portaal Perekool on seni olnud koht, kus vähegi tuntud inimesi on aastaid karistamatult mõnitatud. Anonüümsed kommenteerijad, kes kõik on foorumis nimega Kägu, teevad sageli postitusi, milles esitavad provotseerivaid väiteid mõne tuntud inimese kohta ning kutsuvad seejärel teisi kommenteerima ohvriks valitu välimust, pereelu, suguelu, käitumist, oletatavaid motiive. Ühtmoodi saavad lapsed, abikaasad, elukaaslased. „Personaalteemad” koondavad sageli kümneid lehekülgi värvikat materjali, sadu kommentaare, mida kümned tuhanded inimesed innukalt loevad.