Marika Korolevi advokaat ei välista, et kommentaatorite vastu võidakse uuesti kohtusse minna

Advokaat Robert Sarv tõdes, et kindlasti tuleks kommentaare jälgida ja kui inimest on mõnitatud rohkem kui ta suudab taluda, on mõistlik kommenteerijatega isiklikult suhelda, sealhulgas ka kohtu poole pöörduda.

Sarv soovitas kohtu poole pöörduda juhul, kui tegemist on julma mõnitamise või otsese valetamisega. "Kui tegemist on valefaktidega ehk kellegi kohta kirjutatakse lausvalet, sellisel juhul on alati mõttekas pöörduda portaali pidaja poole. Või kui on tegemist on süstemaatilisema ja pikemaajalisema käitumisega, kus oleks vaja inimesele südametunnistusele koputada, siis on võimalik ja mõistlik IP-aadressid välja nõuda ja inimesega otse suhtlema hakata," soovitas ta. Just ainult kohtu kaudu saab IP-aadresse välja nõuda.

"Sellisel juhul, kui inimese kohta kirjutatakse tropp, siis kõige adekvaatsem oleks paluda see kommentaar eemaldada. Kui see jätkub, võib välja nõuda ka kommenteerimise ajaloo. Kui teha koopiad kommentaaridest, on see kõik võimalik hiljem taasesitada vajadusel kohtule ja inimene vastutada panna," selgitas Sarv "Vikerhommikus".