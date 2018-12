Marii Karell: Katrin Lusti "Võlakütid" on jälk, kuid väga professionaalne teletöö

Sarja peategelasteks on võlanõudjad: Ants Päär, Lembitu Kitt ja Nikolai Bleskov. Nahktagid, klotsersõrmused, suured autod. Mitte asjata ei meenuta nende tüüpide stiil 90ndaid. Bleskovi on nimetatud kuritegeliku Permi grupeeringu liidriks, Kitt on kohtu all olnud seoses Kohila röövi organiseerimisega, Päär tundub elavat siiani 90ndates.

Värdjas!

Tegemist on isikutega, kes elatuvadki sellest, et käivad inimestelt võlgasid sisse nõudmas. See on professioon, mis kandub nende olekusse. Üleolev, ülbe, sõimav, agressiivne. Ammu pole üheski situatsioonis kuulnud sõnu "värdjas" ja "urood" nii tihti kasutatavat kui "Võlaküttides".

Ants Pääruga on mul isiklik kokkupuude ja mitte eriti meeldiv. Ta on tuttav muuhulgas ka Välisministeeriumile ja sealgi mitte just heas kirjas. Kui Eesti ratturid Liibanonis rööviti ja pantvangi võeti, oli Päär esimeste seas, kes ratturite sugulastele abi pakkus. Sama kordus, kui dokumentalist Vahur Laiapea Afganistanis Talibani poolt kinni võeti. Pääru tunnustuseks tuleb öelda, et ta on hiiglama hästi informeeritud. Laiapea juhtumit hoiti salajas, sellest teadsid ainult lähiperekond ja ametnikud, kes asjaga tegelesid. Ja siis kuidagi ka Ants Päär.

Ähvardus!

Küsisin Ants Pääru käest toona, mis asjaoludel ta perekonnale oma abi pakkus ja millist raha ta lootis selle eest saada. Peab möönma, et see on mõneti pikantne situatsioon, kus inimene, kes on niigi meeleheitel, et tema kallis sugulane on kinni võetud, peab tegelema veel võlakütiga, kes lubab, et saab aidata, aga teatud rahalistel tingimustel.