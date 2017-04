Marianne Mikko võrdse palga päeval: töötasud tuleb avalikustada

„Eestis on naiste ja meeste vahel endiselt Euroopa Liidu suurim palgalõhe – ligi 27 protsenti, mida saab vähendada vaid võrdse töö eest võrdset palka makstes,“ ütles sotsiaaldemokraadist parlamendisaadik Marianne Mikko tänasel võrdse palga päeval.

Eestis tähistatakse võrdse palga päeva 10. aprillil, sest just tänaseks on naised teeninud alates möödunud aasta algusest sama keskmise palga, mille mehed teenisid juba aastavahetuseks, vahendas SDE pressiesindaja.

„Seega on naised teinud üle kolme kuu rohkem tööd, et jõuda meestega sama sissetulekuni. Sooline palgalõhe pärsib naiste majanduslikku sõltumatust. Teisisõnu on tegemist inimõiguste rikkumisega,“ ütles Marianne Mikko.

„Sellise suure palgalõhe vähendamiseks peab võimalikult paljudes tööperedes palgad avalikustama, siis on näha, kas ja mil määral makstakse naistele ja meestele võrdse töö eest ebavõrdset palka. Tööinspektsioon peab võimalikult kiiresti saama volituse tegelda järelevalvega,” rõhutas ta, lisades, et see puudutab kindlasti ka erasektorit, mitte ainult riigiasutusi.

„Võib ka teistmoodi – avalikustame Rootsi kombel inimeste makstud tulumaksu, siis saavad samuti asjad selgeks,“ sõnas Marianne Mikko.