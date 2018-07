Marianne Mikko kolonel Riho Ühtegi väljaütlemistest: kaitseväelaste püha kohus on ennekõike sõdida

„Pole midagi tähtsamat kui NATO heidutusstrateegia. See tähendab, et vastane kartuses tõsiselt vastu näppe saada, pigemini jätab ründamata kui et võtab ette midagi riskantset, mille puhul tuleb hiljem kibedasti kahetseda,“ lisas Mikko.

„Just täna arutab Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon, kuidas läbi viia suuremahulisi kollektiivkaitseoperatsioone. Pole saladus, et alliansil tuleb parandada liitlaste võimet kiiresti tegutseda. Balti riikides paiknevaid NATO lahingugruppe peab tugevdama. Selles ei kahtle keegi. Kõige vähem kahtleme meie siin tuulises piirkonnas, et EFP (enhanced forward presence) peab juurde saama tuge õhu- ja mereväe üksuste kujul.

Eesti jaoks on oluline, et NATO uuendatud sõjaline juhtimisstruktuur töötaks õlitatult, kui "kuri on karjas”. Hästi funkav sõjaline juhtimisstruktuur annab aluse loota, et NATO tegutseb kriitilises olukorras tõepoolest “üks kõigi, kõik ühe eest”. Just see on iga eestlase soov. Just sellepärast sai Eestist NATO liikmesriik. Seda, muide üks kuu enne veel, kui Eesti astus Euroopa Liitu.

Eesti jätkab oma kaitsepoliitikat. Meie põhipaatos oli, on ja jääb, et kaitsekulutustele tuleb samas mahus ja kergelt kergitades raha eraldada. Kui ise ennast kaitsta ei taha, siis ei saa ka teisi selleks sundida. See on kõikidele Eesti poliitilistele jõududele aksioom. See on selgeks saanud ka meie NATO liitlastele, kes räägivad Eesti kaitsetahtest ja kaitseväelastest ülivõrdes.“