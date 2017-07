Maria Kaljuste EKRE katuserahadest: 100 000 eurot tuli Savisaare leeri kaudu

EKRE-st välja heidetud Maria Kaljuste arvab, et kopsaka katuseraha sai partei tänu nii-nimetatud Savisaare leerile.

Delfi kirjutas eile, et Keskerakonna eelmise aasta katuserahadest 100 000 eurot olid mõeldud hoopis EKRE presidendivalimiste aegsete lubaduste lunastamiseks. Keskerakonnal oli EKREga raha jagamiseks vastav kokkulepe, aga mille eest Keskerakond EKRE-le raha andis, pole selge.

Mõni aeg tagasi juhatuse poolt erakonnast välja arvatud Maria Kaljuste kirjutab oma Facebooki lehel, et ta oli ka tol ajal ise juhatuses ega mõistnud, mille eest EKRE-le teistest rohkem raha anti.

"Selgitamine ei ole selle erakonna tippjuhtkonnal kombeks. Mingit arutust juhatuses katuserahade jagamise kohta ei toimunud. Tartu maakonnast lausa lahkusid inimesed selle konflikti pärast (Heli Jazõkova jpt). Meile käratati ( Mardi sõnad), et kui mugiseme midagi, siis edaspidi enam üldse katuseraha ei võeta! Mis on muidugi lausidiootsus ühe erakonna juhi suust," arutleb ta. Kaljuste arvab, et raha tuli nii-nimetatud Savisaare leerist, sest Savisaare juures Mart Helme ja Martin Helme tema teada enne seda käisid.

Skandaali tagamaadest saab lugeda SIIT.