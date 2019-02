Maria Kaljuste astub EKRE kandadele. Tallinnas võtavad omavahel mõõtu rahvuslikud aastapäevaüritused

Kaljuste ei eita, et erakonna loomise plaan tal peas mõlgub. Parempoolse liikumise juhilt uurides, milline erakond see oleks ning millised oleksid selle vaated, kostis Kaljuste: "Me oleme mõnes aspektis radikaalsemad kui EKRE. Näiteks see, kuidas peaksime suhtuma Euroopa liitu, loodusvaradesse, isiklikku vastutusse poliitikas. EKRE püüab rahvast lollitada. Võtame näiteks Mart Helme Pärnu volikokku kandideerimise, kus ta selgelt ütles kandideerides, et tema ei ole part, tema läheb sinna tööd tegema. Siis ei leidnud ta kolme kuu jooksul aega sinna jõuda - see on ju rahva petmine,".

MTÜ hingekirjas on hetkel inimesi 300, Kaljuste sõnul neist sada juba täna teovõimelised kandideerima. Tema soov on astuda avalikkuse ette erakonnaga vähemalt järgmisteks kohalikeks valimisteks.

Kaljuste ise ei näinud Vabaduse väljakul kahe ürituse korraldamises probleemi ning rõhutas, et tegemist pole konkureerivate miitingutega. "See on pastakast imetud konflikt. Mina osalen kindlasti ka tõrvikurongkäigul," tõi Kaljuste näiteid. Talle oli Mart Helme reaktsioon suureks üllatuseks, nimetades EKRE esimehe sõnavõtte ERR-is räuskamiseks ning Helle-Monika Helme tegevusi Facebookis vastuseisu õhutamiseks.

Kaljuste hinnangul on EKRE näiteks põhjuseks, miks Lääne-Eestis näevad parempoolsed kurja vaeva, et sotsidega konkureerida. "Saaremaal on esirinnas sotsid just sellepärast, et konservatiivid veedavad aega omavahel taplemiseks," sõnas naine.

Rahvuslikud üritused vabariigi aastapäeval Tallinnas EKRE tõrvikurongkäik, mis saab alguse Vabaduse väljakul ning Maria Kaljuste juhitud Tark ja Terve Eesti kohtumine pole ainsad konservatiivsed üritused Tallinnas.



Kõik Koos liikumine, mille juht Taavi Leppik mullu "Maksud sõidavad Lätti" aktsiooni korraldas, korraldab tänavu vabariigi 101. aastapäeva tähistamiseks kõnekoosoleku Tammsaare pargis. Kuigi Facebooki kirjelduse järgi on tegemist mitte-poliitilise üritusega, on lubatud sõnavõtud siiski ka poliitikutelt.



EKRE on oma häälekandjas Uued Uudised nimetanud Tallinna linnavalitsuse korraldatavat vabaõhukontserdi "Aja mustrid" keskerakondlikuks torpedeerimiseks, saavad kõik soovijad minna Islandi väljakule kuulama kontserti. Estoniast kiviviske kaugusele tuleb kõne pidama president ning esinevad näiteks Rein Rannap ja The Swingers.