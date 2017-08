Maria Jufereva lahkus erimeelsuste tõttu MTÜ Jalg Alla juhatusest, eestvedamist jätkab Priit Kutser

Maria Jufereva esitas täna avalduse MTÜ Jalg Alla juhatuse koosseisust väljaastumiseks, kuna juhatuse liikmed ei saavutanud ühist keelt teistele jäseme kaotanud inimestele osutatava abi osas.

MTÜ Jalga Alla loodi 2016. a septembrikuus eesmärgiga koguda raha Edgar Savisaare bioonilise proteesi soetamiseks. Ülejäänud raha oli kavas tulevikus kasutada jäseme kaotanud inimeste aitamiseks.

Konkreetsemalt tõi Jufereva näiteks välja, et tema ettepanek raha eraldamisest proteeside soetamiseks ühe inimese avalduse alusel ei leidnud toetust.

„Seoses sellega, et MTÜs tekkisid erimeelsused teiste jäseme kaotanud inimeste aitamise osas, tegin ma otsuse astuda ühingust välja ning võimaldada tegeleda juhatuse asjadega juhatusse kuuluval Edgar Savisaare esindajal,“ ütles Maria Jufereva.

MTÜ juhatuse koosseisust väljaastumise avalduse esitamise hetkel oli ühingu arvel 7331 eurot kasutamata jäänud raha. Jufereva ettepaneku kohaselt ei saanud juhatuse esimees ega liikmed oma töö eest tasu.

„Tänan kõiki, kes on annetanud Edgar Savisaare aitamiseks. Teie toetus oli talle väga oluline. Kahjuks viimasel ajal me omavahel suhtleme minimaalselt, sellepärast pean õigeks, et MTÜ küsimustega tegeleksid temaga tihedamini suhtlevad inimesed. Edgarile soovin aga kogu hingest edu, temasse isiklikult suhtun ma ääretu lugupidamisega. Loodan, et ta tuleb tagasi oma erakonna rüppe. Väga ootame teda,“ nentis Jufereva.

MTÜ Jalg Alla teatas jaanuaris, et kolme kuuga suudeti kokku koguda pea 27 000 eurot. Annetusi tegi MTÜ-le mitusada eraisikut ja firmat. 24. novembril 2016 soetati Soomest Edgar Savisaarele biooniline protees.

Edaspidiseks MTÜ kõneisikuks on Priit Kutser.