Endine Isamaa ja Res Publica Liidu liige ja praegu parteituna riigikokku kuuluv Margus Tsahkna pole enda kinnitusel Eesti 200 liikumises osaline.

Tsahkna ütles Delfile, et pole Eesti 200 liikmete nimekirjas. Viitele, et ta kuulub siiski Eesti 200 liikumise gruppi sotsiaalvõrgustikus Facebook vastas ta, et kuulub ka väga paljudesse teistesse gruppidesse.

"Ka mina olen käinud mõnel nõupidamisel, aga eestvedamine on ikkagi need viis inimest, kes eile välja tulid," sõnas Tsahkna. Ta avaldas heameelt, et inimestel, kes on oma valdkondades kompetentsed ja midagi saavutanud, on Eestis julgust oma arvamust välja öelda.

"Ma arvan, et nad väärivad seda, et nende ideed ja ettepanekud läbi arutada ja ära kuulata," ütles Tsahkna. "Mina soovin neile jõudu. Mis sellest edasi saab, seda näitab ju elu," lisas ta.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et Tsahkna on Eesti 200 liikumisega tihedalt seotud, kuid hoiab tagaplaanile, et tema poliitiline slepp ei annaks võimalust uut algatust rünnata.