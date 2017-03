Margus Tsahkna neli õlekõrt IRL-i päästmiseks: kui need jäävad heakskiiduta, ei näe ta võimalust erakonna juhina jätkata

IRL-i esimees Margus Tsahkna tõi välja neli ettepanekut, mis peaksid erakonnale uue hingamise andma. Kui aga need peaksid jääma erakonnakaaslaste heakskiiduta, ei näe Tsahkna võimalust erakonna juhina jätkata.

Tsahkna toob oluliste muudautstena välja järgmised neli punkti: et erakonna juhtkonna valimistel on igal hääleõiguslikul liikmel üks hääl; muuta erakonna põhikirja nii, et lisaks tavapärasele hääletusele kasutatakse ka ID-kaardiga autentimisel põhinevat valimissüsteemi; muuta erakonna eestseisuse 15-liikmeliseks ning et erakonna aseesimehed kinnitatakse erakonna esimehe ettepanekul valitud eestseisuse liikmete seast erakonna volikogu poolt.

Delfi avaldab Margus Tsahkna pöördumise täismahus:



Head aatekaaslased!

Eelmisel Suurkogul ütlesin ma järgmist:

"Oleme kaotanud valimistel toetust, aga meil on olemas meie väärtused ja maailmavaade, täpselt nii, nagu see oli olemas meie asutamise alguses. Mida peame tegema? Enne kui saame minna edasi, vedada kaasaegset rahvusriiki, enne peame korda saama asjad erakonna sees.

Peame tegema platsi puhtaks kõigest sellest, mis on võõras meie väärtustele, poliitilisest manipuleerimisest, ebaausatest võtetest, poliittehnoloogiast, mis on varjutanud meie näo, mis on meie sees olemas.

Olen kindel, et järgmine suurkogu viib need põhikirja muudatused ellu, et ei peaks enam häbenema, kuidas mõned liikmed kasutavad erakonna põhireegleid, et saada tulemust, mida muidu ei saavutaks."

Need sõnad olid öeldud keset järjekordset skandaali, mis on kaasnenud meie Suurkogudega, kuna meie seas on inimesi, kes kasutavad põhikirjalisi võimalusi häältega manipuleerimise teel võimu hoidmiseks. Need on lubadused, mille andsin eelmisel suurkogul erakonna esimeheks kandideerides ja millele sain teie mandaadi.

Senised arutelud juhtorganites on jooksnud kinni ning otsustamiseks on vaja erakonna liikmete kõrgemat koosolekut - Suurkogu. Oma sõna ma pean ning olen esitanud 8. aprilli volikogule ettepaneku kokku kutsuda erakonna suurkogu põhikirja muutmiseks. Selleks, et muuta erakond avatumaks ning kaasaegsemaks ja kaasata võimalikult paljud erakonna liikmed otsuste tegemisse. Need muudatused on vajalikud, et saaksime koguneda juba korralisele juhtorganite valimisele uue põhikirja järgi.

Esiteks. Erakonna juhtorganite valimistel on igal hääleõiguslikul liikmel üks hääl.

Selle muudatusega muudame oma valimised Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistega sarnaseks ning lõpetame blokkide kaupa hääletamise. Pärnu kriminaalid, Peipsi kalurid ning enne sisehääletusi sadade liikmete värbamine on erakonna sisedemokraatiale andnud valusa hoobi. Häältega manipuleerimine, blokkide moodustamine ning valimistulemuste sisuliselt ette otsustamine ei kuulu kaasaegse demokraatliku ja läbipaistva poliitilise kultuuri juurde. Poliittehnoloogiate kasutamine kiirgab meist ka väljapoole ning ei tekita erakonna liikmetes ja valijates usaldust.

Paljud erakonnakaaslased ei tunne enam, et neist midagi sõltuks. Kui igal ühel on üks hääl, kaob ära võimalus sõlmida salakokkuleppeid ning häältega manipuleerimise teel saavutada positsioone inimestel, kes seda läbipaistva ja ausa valimise puhul ei saavutaks. Selline muudatus teeb meid avatumaks ning annab võimaluse värskete ideedega inimestel kandideerida erakonna juhtorganitesse. Pean seda muudatust kõige olulisemaks!

Teiseks. Viime põhikirja, et erakonna valimistel ning otsuste langetamistel kasutatakse lisaks tavapärasele hääletusmeetodile ID-kaardiga autentimisel põhinevat valimissüsteemi.

Meie erakond peab olema kaasaegne. Just meie oleme rakendanud Mart Laari valitsuse viimase seadusena ID-kaardi laialdase kasutamise Eesti e-teenustes ja valimistel. Viimane aeg on ka erakonnal endal otsuste langetamiseks sisse viia elektrooniline hääletamine. See peab olema ID-kaardil tuginev usaldusväärne lahendus, mis annab kõigile erakonna liikmetele võimaluse erakonna sisevalimistel ning tulevikus ka teiste otsuste langetamisel oma seisukohta väljendada.

Kolmandaks. Erakonna eestseisus on 15-liikmeline.

Praegu kuulub erakonna eestseisusesse koos esimehe ja aseesimeestega 24 liiget. Nii suur eestseisus tekkis tasakaalu huvides Res Publica ja Isamaaliidu ühinemisel. Tänases päevas on eestseisus tööorganina liiga suur selleks, et eestseisus saaks olla funktsioneeriv juhtorgan. Organisatsioone juhtinud inimesed teavad, et igapäevase juhtimisega tegelev kogu peab olema töövõimeline ning selle iga liige selge vastutusega.

Neljandaks. Erakonna aseesimehed kinnitatakse erakonna esimehe ettepanekul valitud eestseisuse liikmete seast erakonna volikogu poolt.

See annab esimehele võimaluse moodustada töötav meeskond, mille liikmetel on konkreetsed ülesanded ja oma vastutusala. Seni on aseesimehed valitud otse suurkogu poolt, kuid nende roll ja vastutus on sätestamata. Selle tulemusel on aseesimeheks olemine pigem auamet, mis annab lootust saada parem koht valimisnimekirjas, kuid ei too mingeid sisulisi kohustusi ega vastutust seoses erakonna igapäevase juhtimisega.

Olen avalikult välja öelnud, et kui need muudatused heakskiitu ei leia, siis ma ei näe võimalust erakonna juhtorganites kaasa lüüa. Ilma tegelikke muudatusi tegemata, üha enam võimu külge kapseldudes ja iseennast pettes on raske näha erakonna avatust ja kaasaegseks muutumist.

Pean vajalikuks, et iga erakonna liige mõtleks kaasa ja ütleks välja oma arvamuse. Praegusest madalseisust väljumiseks pole teist teed, kui oma ideedega lagedale tulla ja nende eest seista. See ongi tegelik muutus, mis annab Isamaa ja Res Publica Liidule tagasi tema avatuse ning julguse minna vastu tulevikule, mis on just selline, nagu meie kõik seda soovime.

Kui soovime muutust, avatust ja kaasaegsust, siis peame selle esile kutsuma.

Lähipäevil saadab erakonna volikogu esimees välja 8. aprillil toimuva volikogu koosoleku päevakorra koos minu poolt esitatud ettepanekuga kutsuda kokku erakonna Suurkogu põhikirja muutmiseks. Seal saavad olema ka juriidiliselt vormistatud materjalid põhikirja muutmiseks.

Soovin jõudu meile kõigile!

Margus Tsahkna

Esimees