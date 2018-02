Margus Tsahkna: mina uut parteid ei tee

Eelmisel suvel IRL-ist välja astunud selle endine esimees Margus Tsahkna eitab väiteid, nagu tegeleks ta järgmisteks riigikogu valimistes uue erakonna moodustamisega. Tsahkna sõnul näeb teda ennast pärast 2019. aasta riigikogu valimisi suure tõenäosusega tegutsemas erasektoris.

"Minu rind on haavleid täis, nagu ühel poliitilisel hundil ikka. Ja väga suure tõenäosusega näevad inimesed mind 2019. aastal erasektoris. Väga suure tõenäosusega mind uues riigikogus ei näe. Mina uut parteid tegema ei hakka. Aga ma loodan, et on hulk inimesi, kes panevad olemasolevad erakonnad nii tegutsema, et tekiks valimisdebatt, mis annaks suurema ja kaugema sihi Eesti riigile," ütles Tsahkna ERR-ile antud usutluses.

Kommenteerides tänases Eesti Päevalehes väidetut, et mitu kuud käib tema kaasosalusel koos seltskond eesmärgiga luua uus partei, nentis Tsahkna, et tegu on inimestega, keda ei rahulda tänase poliitilise diskussiooni ja ideede tase, mis taandub üheltpoolt peenhäälestusele ja teisalt primitiivsetele vastandustele.