Margus Tsahkna: mina ei tea, et praegu uut erakonda luuakse, mina seda teha ei saa

Mullu IRL-i esimehe ja kaitseministri koha jätnud, IRL-ist lahkunud Margus Tsahkna on osaline sõpruskonnas, kes pool aastat käib koos ning arutab Eesti elu üle.

Kas sellest võiks sündida uus erakond? Parlamendis on tunda vanade olijate ärevust, kirjutab ERR.ee.

Kuidas edeneb uue partei loomine, millest Eesti Päevaleht kirjutab?

Ma ise ka lugesin väga suure huviga. Kõigepealt: mina mingit uut parteid luua ei saa. Kui kunagi keegi selle loob, siis on need inimesed, kes toovad Eesti poliitikasse pikema visiooni, värskuse, kompetentsi, aga mina ei tea, et täna tehtaks mingit erakonda.

Aga seltskond, kes koos käib ja kuhu ka teie kuulute, kas nendest võib tulla uus partei?

Ei ole mingit konkreetset seltskonda. Küll võin öelda, et väljaspool poliitikat on erasektoris või riigiteenistujatena või kolmandas sektoris väga palju kompetentseid inimesi, kellel on mure, mis saab Eestist pikemas perspektiivis ja nad on rahuleolematud praeguse poliitikategemise üle...

Kas nendel inimestel on söakust, julgust ja tahtmist ka ise välja tulla – seda ei oska mina täna öelda.

Täisteksti loe saidil ERR.ee