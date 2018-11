Margus Tsahkna: meie iseseisvusele on väga ohtlik, et valitsus rändelepet ei toeta

"Tänasel valitsuse otsusel ei olnud midagi pistmist tegeliku rändepoliitikaga. Selle otsusega võttis valitsus Ungari eeskujul selgelt isolatsioonipoliitika suunas, mis on pikemas perspektiivis meie iseseisvusele väga ohtlik tee," leiab Tsahkna. "Seda poliitikat dikteerib Kreml ning läheb vastuollu põhimõttega, et me ei jää kunagi enam üksi. Eriti siiin, läänemaailma idapiiril. Hirm radikaalsete ning meie vabadust ohustavate poliitiliste voolude ees sai valitsuse üle võitu ning hirmunud juhid viivad oma rahva tavaliselt sohu."

Tsahkna sõnutsi on paradoksaalne see, et senise liitlassuhetele põhineva välispoliitika viskas prügikasti EKRE hirmus elav Isamaa, kelle senise kursi on kujundanud NATO ja ELi suuna isad Mart Laar ja Jüri Luik. "Kui senini oli mure, et Putini parteiga lepingut omav Keskerakond võib üritada muuta meie senist liitlassuhetele põhinevat välis- ja kaitsepoliitikat, siis nüüd tegi seda Isamaa. Ma ei imestaks, kui järgmisena tuuakse letti juriidiline analüüs selle kohta, kas Eesti Vabariigi territooriumil viibivad liitlaste väeüksused riivavad meie suveräänsusprintsiipi või mitte," märkis ta. "Võin juba ette öelda, et vastus on jah, riivavad, kuid see on meie vabaduse garant. Just sellisele teele valitsus täna kas teadlikult või hirmust ajendatult asus. Isaolatsioonipoliitika Eesti sugusele riigile maksab jõhkralt kätte, eriti julgeolekupoliitikas."