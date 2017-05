Margus Tsahkna: kui minister arvab, et Eesti ei peaks kuuluma NATOsse, ei ole tema koht valitsuses

Keskerakondlasest riigihalduse minister Mihhail Korb rääkis teisipäeval Haapsalu venekeelsetele veteranidele, et tema ei toeta Eesti kuulumist NATOsse ega ka kahe protsendi kulutamist SKPst riigikaitsele. Kaitseminister Margus Tsahkna (IRL) hinnangul ei ole sellise avalduse teinud ministri koht valitsuses.

„Teel Iraagist NATO tippkohtumisele Brüsselis pean hämmastusega lugema sellist seisukohta Eesti Vabariigi valitsuse ministrilt,“ kirjutas Tsahkna Facebookis.

Tsahkna sõnul on NATOsse kuulumine Eesti iseseisvuse ja julgeoleku garantii. „Kui valitsuse minister arvab, et Eesti ei peaks kuuluma NATOsse, siis tema koht ei ole valituses,“ ütles kaitseminister Tsahkna.

„Eesti julgeoleku garantiiks on NATO liikmelisus ja arusaamine, et me ei ole kunagi enam üksi. Selle üle ei ole ruumi arutamiseks. Koos meie enda iseseisva kaitsevõimega ja NATO liitlaste toetusega on Eesti kaitstav,“ lisas Tsahkna.

Korb: ma pole NATO liikmelisuse poolt

Riigihalduse minister Mihhail Korb (KE) ütles Haapsalus veteranidega kohtudes, et tema ei toeta Eesti kuulumist NATOsse, vahendab Lääne Elu.

Loe veel

„Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt,“ selgitas minister.

„Mulle meeldib soomlaste poliitika selles küsimuses. Aga kui teha oma armee, läheb see veel kallimaks. Saate aru? Soomalsed ehitavad oma armeed, nad on NATOst eraldi, tegelevad ise oma riigi kaitsmisega. Aga neile ei tule keegi appi.“