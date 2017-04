Margus Tsahkna: Kui me ei muutu kaasaegseks erakonnaks, ei ole mingit vahet, kes on erakonna esimees

Margus Tsahkna ütles täna pärast pikaks veninud IRLi eestseisuse kooslekut, et kui erakond ei muutu senisest märkimisväärselt, siis ei ole mingit vahet, kes on erakonna esimees.

Tsahkna ütles, et erakond peaks olema võimeline õppima nendest kogemustest, mis enne suurkogu on korduvalt juhtunud. "On need siis Pärnu kriminaalid, Peipsi kalurid või kes teab, kes seekord on," viitas Tsahkna varasematele skandaalidele.