Margus Tsahkna: IRL kannatab vähkkasvaja käes

Esmaspäeval Isamaa ja Res Publica Liidust lahkumisest teatanud Margus Tsahkna sõnul painab erakonda juba aastaid tegevust halvav vähkkasvaja.

"Ma ei taha kuidagi olla inimene, kes on väga palju erakonda panustanud, saanud erakonnas olles võimalusi teha Eesti poliitikas päris suuri asju, ja kes ütleb nüüd, et kõik oli vale," ütles Margus Tsahkna Õhtulehele.

Ta kommenteeris oma lahkumist erakonnast: "Ma ei suutnud lõhkuda erakonnasisest toiduahelat ja suletust – seda vähkkasvajat, mis on erakonda aastaid painanud."

Tsahkna sõnul toodi juba 2010 parteikongressile sadade kaupa uusi liikmeid ja hääletusmasin töötas korda täie rauaga. "Siis tulid Peipsi kalurid, siis tulid Pärnu kriminaalid. See on ehe näide, kuidas juhtkond üleval on kinni, suletud ja esimesena kaugenevad erakonnast aktiivsed liikmed," rääkis Tsahkna. Ta lisas, et sama muster kordus järjest kolm korda.

