Maopaanika on lõppenud: Uhti külas kadunud madu leiti naabri küünist üles

Uhti küla Facebooki lehel on pilt, et kadunud madu leiti üles naabri küünist.

Pildilt nähtub, et madu peitis end katusepraos. Kogu Eestit puudutanud maopaanika, mis jõudis lausa ministrite päevakorda, algas eile õhtul ning kestis kokku pool päeva.

Kõik suuremad meediaväljaanded saatsid kohale oma reporteri ning piltniku, kes tahtsid oma silmaga näha mao peremeest Janar Kallasset ning kuulsusrikka mao koduküla. Kuigi nii looma omanik kui ka maoeksperdid väitsid, et paanikaks pole põhjust ning madu pole ohtlik, levis hirm kiiresti. Muret ei tundnud ainult Uhti elanikud, aga ka inimesed Tallinnas, Rakveres ja lausa Itaalias veendusid, et ega madu just nende voodi alla põgenenud pole.

Madu läks kaduma üleeile õhtul, kui Malmi loomafarmi aias peeti grillpidu, millel viibis lahtiselt ka madu. Eile õhtul palus mao peremees panna oma sõbral Facebooki kuulutuse, milles väideti, et kadunud on kolmemeetrine püüton. Täna hommikuks oli madu jäänud meetri võrra lühemaks ning vahetanud liiki, sest omanik väitis ajakirjanikele, et tegemist on kahemeetrise boaga.

Uhti küla lapsed võivad siiski uuesti õue mängima minna, sest madu leiti üles naabermaja küüni katusepraost. Esialgsete teadete põhjal keegi maootsingute käigus haavata ei saanud ning kõhutäidet kellestki ei saanud.