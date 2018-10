Mania grandiosa Jõgeval: valitsus ehitab katuserahaga 40 inimesele 400-kohalise uue luteri kiriku

Jõgeva luteri kiriku pastori Georg Glaase sõnul osaleb harilikult talitustel umbes 20 kuni 30 inimest, maksimaalselt on osalejaid olnud kuni 150 inimest.

Koguduse liikmed ei ole rahul, et peavad kohtuma hoones, mis on kirikuks ümber ehitatud, kuid algselt seda funktsiooni täitnud pole. Kuna kogudus on uue hoone planeerinud ruum üle kümne korra suuremaks, kui usutalitustel harilikult osalejaid, loodavad nad hoonesse meelitada ka muude ürituste korraldajaid.

Lisaks riigile soovib kogudus hoone ehitamiseks avalikku raha saada ka kohalikult omavalitsuselt. Abi on kavas küsida ka Soomes asuvalt sõpruskoguduselt.

Koguduse enda panus on riigi kõrval marginaalne. "Senine annetuste maht ulatub mitmesse tuhandesse eurosse," ütleb pastor. Uue hoone ülalpidamiskulud lubab Jõgeva kogudus siiski enda kanda võtta.

Küsimusele, kuidas valitsusest raha taotlemine käis, Delfi vastust ei saanud.

Valtisus jagas nädala alguses erinevate projektide peale laiali ligi 26 miljonit eurot, ilma et jagatud summade jagamisprintsiipe oleks enne avalikult tutvustatud. Ka praeguseks pole selge, mille alusel summad jagati.