"Maksud Lätti" peakorraldaja: mina pean end patrioodiks ja see on minu kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks

Aktsiisi tõstmise vastase aktsiooni "Maksud Lätti" peakorraldaja ja algataja Taavi Leppik ei ole nõus välisminister Sven Mikseri seisukohaga, et vabariigi aastapäeval Lätti poodlema minemine oleks ebapatriootlik.

"Mina vaatan seda asja nii pidi, et see on minu EV100 kingitus Eesti Vabariigile. Mina selle aktsiooniga olen Eesti Vabariigi poolt ja valitsuse halbade otsuste vastu," ütles Leppik Delfile.

Mikseri ja teiste selle aktsiooni teemal sõnavõtnud poliitikute arusaam on Leppiku sõnul kurvastav. "Inimesed ei tee omale selgeks, milles aktsioon seisneb. Kõik kleebivad sinna alkoreisi külge. Tegelikult ei ole see üldsegi ainult alkoreis, see on kogu aktsiisitõusu vastane aktsioon," ütles Leppik.

Põhiliseks probleemiks on kallis kütus

"Küsimus ei ole selles, et me läheme alkoholi tooma. Kui erinevad numbrid räägivad, kui palju jäi aktsiisist laekumata, siis tegelikult on veel rääkimata, kui palju jäi seetõttu käibemaksust ja tulumaksust makse saamata," selgitas Leppik.

Tema hinnangul on lisaks kõrgele alkoholiaktsiisile murettekitav ka kütuse hind, mis tõstab kaupade ja teenuste hindasid. "Kurb on see, et nii tähtsad inimesed meie riigi jaoks, nagu on tipp-poliitikud, ei suuda või ei taha endale selgeks teha, mis on selle ürituse kontseptsioon."

Leppiku sõnul näitab see poliitikute pealiskaudset suhtumist, milles lähtutakse üksnes "exceli tabeli arvutustest".

"Kui reka üks tankimine on umbes 300 eurot odavam, siis võite ise arvata, kas mõni neist tangib ka eestis, või ei. Kui firma säästab ühe tankimisega 300 eurot, siis on see suur vahe," ütles Leppik.

Riigiti kütuse hindu võrdleval veebisaidi globalpetrolprices.com andmetel on diisli keskmine hind üleeilse seisuga Eestis 1,26 eurot liitri kohta. Lätis on see 1,14 ja Soomes 1,31 eurot.

Leppik tõi nimelt Delfile võrdlusi ka Eesti ja Soome elatustaseme vahest. Nimelt oleme palkade poolest kõvasti maas, kuid alkoholi, kütuse ja toidukaupade hinnad jõuavad juba samasse suurusjärku.

Kuid miks ei korraldata siis sõitu Soome? "Küsimus on selles, et visatakse maksuraha maha kehvade otsustega ja keegi ei taha vastutust võtta. Kõik ütlevad, et see on normaalne ja härra Ossinovski ütleb, et tõstis alkoholiaktsiisi sellepärast, et Eesti inimesed joovad liiga palju ja sellega peaks tarbimine vähenema, mis on täielik vale," liigub Leppiku vastus aga ikkagi alkoholi suunas.

Leppikul on aga hea meel, et aktsioon on saanud kõvasti tähelepanu ja oma eesmärgini lähemale jõudnud. "Kui mu esialgne plaan oli kokku saada sada sõpra ja paremal juhul sada autot, siis praeguseks on need numbrid juba kordades, kui mitte kümnetes kordades ületatud," rääkis Leppik.

"Kas see nüüd reaalselt ka kuhugi välja jõuab, aga järgmise aasta riigikogu valimiste programmi on ta enamustel parteidel sisse võetud. Kui palju sellest nüüd ellu viiakse, on iseasi, aga oleme saanud meedia ja poliitikute tähelepanu," ütles Leppik, et aktsioon on juba õnnestumise märke näidanud.

"Tahaks loota, et see on esimene suur kodanikualgatus, mis paneb ka tugeva vundamendi tulevikuks, et teistel kodanikualgatustel ka lihtsam ja julgem oleks tegutseda," arvas Leppik.

Leppiku aktsioonis on sotsiaalmeedias lubanud osaleda pea 4000, et sõita 24. veebruaril üheskoos Lätti näitamaks oma rahulolematust Eesti aktsiisipoliitika osas.

Leppik sõnas Delfile, et tema eesmärk ei ole valitsust kukutada, vaid panna valitsust rohkem mõtlema ja kaaluma tähtsate otsuste üle. "Ma ei ütle, et valitsus oleks ainult halbu otsuseid teinud. Kindlasti on ta ka väga häid otsuseid teinud, aga praegusel hetkel on antud aktsiisitõus väga kehv otsus," selgitas Leppik.