"Maksud Lätti" eestvedaja teeb 20. augustiks uut üritust. Erakonda luua ta siiski ei plaani: Eesti poliitika on liiga räpane

24. veebruaril toimunud "Maksud Lätti" nime all tuntud protestisõidu eestvedaja Taavi Leppik plaanib 20. augustiks uut aktsiooni, millega avaldatakse pahameelt poliitilise süsteemi suhtes.

"Tavakodaniku seisukohast on asjad Eestis väga halvasti. Võtame tselluloositehase näite - kui valitsus sõidab üle suuruselt teisest omavalitsusest, on midagi Eesti demokraatias väga valesti," sõnas Leppik.

Küsimusele, kas augustis toimuv kokkusaamine võiks olla ühe uue erakonna sünnipaik, vastas Leppik eitavalt.

"Eesti poliitika on nii räpane, et mina end sellega siduda ei taha, kuid ma ei ütle, et ma seda kunagi ei tee," ütles Leppik.

"Kõik koos" liikumine saatis eile pressiteate, milles esitati viis ettepanekut riigireformi läbiviimiseks. Leppiku sõnul töötavad nende ettepanekute kallal vabatahtlikud juristid, et saata manifest edasi nii riigikogule kui ka valitsusele.

Viie punktiga nõutakse muuhulgas bürokraatia vähendamist, riigipea otsevalimist, valimiste häälte ülekandmissüsteemi muutmist, saadikute palkade sidumist nende reaalse kohalolekuga riigikogus ning seda, et ministritena töötaksid oma erialal hariduse saanud või töötanud isikud.