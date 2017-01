Maksu- ja tolliamet võib saada õiguse autojuhti salaja jälgida?

Valitsus algatas maksukorralduse seaduse muudatuse, kus on muu hulgas sätted, mis annavad riigikogulaste hinnangul maksu- ja tolliametile õiguse autojuhti salaja jälgida – see on aga seadusevastane.

Eelnõu tekitas küsimuse, et lisatavad sätted võivad kaasa tuua maksumaksja põhiõiguste rikkumise ja ka vastuolu põhiseadusega: eelnõu seletuskirjas on muu hulgas öeldud, et seaduse eesmärgiga pole kooskõlas olukord, et vaatluse läbiviimise õigust just nagu pole olukorras, kus sõidukiroolis istub maksukohustuslase juhatuse liige ise, ütleb endine maksu- ja tolliameti juht, praegune riigikogulane Aivar Sõerd.

Sõerdi sõnul tekkis küsimus, kuidas praktikas kogutakse tõendeid, kes parasjagu on sõidukiroolis, et see, mida nimetatakse vaatluseks, võib praktikas osutuda varjatud jälgimiseks.

Maksumenetluses lubatud vaatlusest on inimene teadlik, vastasel juhul on tegu varjatud jälgimisega, mis Sõerdi sõnul pole maksumenetluses lubatud. Maksumenetlust viiakse läbi haldusmenetluse korra kohaselt, jälitustegevus on võimalik vaid kriminaalmenetluse raames.

Loe täispikka lugu Õhtulehest.