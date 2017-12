Majandusministeerium vaikis kummalisel kombel Vene aseministri haruldasest Tallinnas viibimisest

Eile ja üleeile väisas Tallinna ning pidas siin tähtsaid läbirääkimisi kõrge Vene valitsusametnik, transpordi aseminister Sergei Aristov, kelle käigust otsustas minister Kadri Simsoni juhitav majandusministeerium teavitada avalikkust alles tagantjärgi.

Tavaliselt teavitavad Eesti ministeeriumid väliskülaliste saabumisest aegsasti ette. Kõrgetasemelised kohtumised pannakse kirja valitsusasutuste eelinfodesse, ajakirjanikele saadetakse pressiteade või isegi paar, et tõmmata tähelepanu oluliste teemade arutamisele ja külalistele Eestis.

Üllatuslikult ei suutnud aga meie majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Venemaa Föderatsiooni transpordiministeeriumi aseministri Sergei Aristovi visiidile just ülemäära palju tähelepanu pöörata.

Kuigi Venemaa kõrgemate valitsusametnike Eesti külastused on üliharuldased, vaikis majandusministeerium Aristoni tervelt kaherpäevasest Eestis viibimisest nii eelmisel kui sel nädalal väljastatud ministeeriumi eelinfot sisaldanud uudiskirjades, samuti ei väljastatud mitte ühtegi rida eraldi pressiteatena Moskvast Tallinnasse saabunud tegelase visiidi falktist või veel vähem arutuse alla võetavate teemade kohta.

Kas Aristovi Tallinnas-käiku üritati maha salata? Vahest oli plaanis kokku leppida midagi suurt, et sellega siis kõva aplombiga välja tulla?

Majandusministeeriumi pressiesindaja Mihkel Loide selgitas, et Aristovi visiit Eestisse jäi ministeeriumi nädala eelinfost välja inimliku eksituse tõttu, mitte mingil muul põhjusel. "Kuna kohtumine oli plaanis MKM-i transpordi asekantsleri Ahti Kuningaga, ning tavapäraselt asekantslerite kohtumisi eelinfos ei kajastata, siis jäi Aristoviga kohtumine eelinfot koostaval ametnikul ilmselt tähelepanematusest välja, ehkki oleks kindlasti väärinud kajastamist," nentis Loide ja lisas, et Aristovi kohtumine majandus- ja taristuministri Kadri Simsoniga sai kinnituse sisuliselt viimasel hetkel. "Seetõttu ei olnud võimalik seda kohtumist ka eelinfos kajastada," lisas Loide ja märkis, et Simson juhatas nimelt Brüsselis energeetikaministrite nõukogu ning istungi lõplik kellaaeg ei olnud paigas ning oli oht, et tulemusteni jõutakse alles hommikutundidel.

Õnneks sai antud nõukogu varem läbi ning minister sai Tallinnasse naasta hommikuse lennuga, mis võimaldas ka Aristoviga kiirkohtumise korraldada. Kohtumine toimuski teisipäeva õhtul kell 16, kus räägiti uuesti üle kahe päeva jooksul komisjonis arutatud teemad. Pärast kohtumise lõppu pani MKM oma kodulehel vastava uudise juurde üles ka kohtumiselt tehtud pildid.

On siiski huvitav, kuidas juhtus taoline „eksitus“ just harukordse Vene ministri visiidiga. Praegu lõppeval Eesti EL-i eesistumise perioodil on suutnud ministeeriumid teavitada absoluutselt iga Euroopa Liidu või muu Euroopa asjadesse puutuva tähtsa riigitegelase visiidist, olgu see kui rutiinne tahes.

Lisaks – Aristovi kohtumised Tallinnas ei piirdunud mitte üksnes ametnike tasemega, vaid teda võttis vastu ka Venemaa võimuerakonnaga koostölepet omava Keskerakonna ridadesse kuuluv majandusminister Kadri Simson isiklikult, mis annab külastusele ka poliitilise mõõtme ja teeb selle mainimata jätmise faktist ülimalt silmapaistva eksituse. Simsoni-Aristovi kohtumine kestis Loide sõnul ligikaudu pool tundi ning arutati „kahe riigi ühishuvis olevaid transporti ja logistikat puudutavaid teemasid“.

Majandusministeerium väljastas faktilise teate Venemaa aseministri visiidist sisuliselt peale selle lõppu eile õhtul. Teate kohaselt kogunes Tallinnas Eesti ja Venemaa ministeeriumite vaheline transpordikomisjon, et arutada kahe riigi ühishuvis olevaid transporti ja logistikat puudutavaid küsimusi.

Kohtumisel arutati muuhulgas võimalusi rongi ühenduskiiruse tõstmiseks Tallina ja Peterburi vahelises liikluses. Viimati kohtus Eesti-Vene transpordikomisjon 2013. aastal, siis oli võõrustajaks Vene pool. Tänavune kohtumine lepiti kokku Ahti Kuninga ja Sergei Aristovi kohtumisel aprillikuus Moskvas toimunud majandusfoorumil TransRussia.