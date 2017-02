Majandus- ja taristuminister Kadri Simson külastab Lõuna-Eestit

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson külastab tänase Lõuna-Eesti visiidi raames Võru linnavalitsust ning puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskust Tsenter. Samuti väisab minister Tartus toimuvat noorte haridus- ja infomessi Intellektika.

„Olin juba riigikogu liikmena seda meelt, et iga natukese aja tagant peaksid pealinnas paiknevad poliitikud Tallinnast välja minema ning tutvuma Eesti eluga piirkondades,“ selgitas Simson külastuse tagamaid. „Ootan huviga kompetentsikeskuse Tsenter külastamist. Olen varasemalt öelnud, et Eesti tööstus vajab arenemiseks nutikaid lahendusi ning loodava lisandväärtuse kasvu. Tean, et antud keskuse tegevus on suunatud puidu vääristusastme suurendamiseks ning parema oskusteabe pakkumiseks. See kõik aitab kaasa piirkonna ettevõtete arengule ja tõstab nende rahvusvahelist konkurentsivõimet,“ lisas majandus- ja taristuminister.

Kohtumine Võru linnavalitsuses, kus minister kohtub ka Võru linnapeaga, algab kell 10 hommikul. Võru visiidil saadab Kadri Simsonit Lõuna-Eestist parlamenti valitud rahvasaadik Anneli Ott. Noorte haridus- ja infomessi Intellektika külastus on majandus- ja taristuministril plaanis päeva teisel poolel.