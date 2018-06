Majandus- ja taristuminister arutab Rootsis isejuhtivate autode tulevikku

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson osaleb teisipäeval Rootsis Göteborgis isejuhtivate autode kõrgetasemelisel kohtumisel.

Ministri sõnul oleme isejuhtivate sõidukite liiklusesse lubamisega küll edasi liikunud, kuid endiselt on ees mitmeid väljakutseid.

„Eestis on lubatud tänavatel testida isejuhtivaid autosid ja oleme juba ka bussidega katsetanud, kuid aega nõuab teiste liiklejate harjumine. Kasvama peab usaldus tehnoloogia vastu ning peame ohutuses lõpuni kindlad olema,“ ütles Simson.

Samuti on ministri sõnul vajalik riikide ülene koostöö ja kokkulepped. „Eelkõige on vaja juurutada andmete vaba liikumise põhimõtteid, et tark transport saaks turupõhiselt ja piiranguteta arenda igal pool. Kuna tehisintellekt on väga andmemahukas, siis järgmine samm on 5G tehnoloogia arendamine.“

„Oleme astunud Eestis ka mitmeid samme, et isejuhtivate sõidukite arengut kiirendada. Koostöös partnerriikidega investeerime 5,5 miljonit eurot, et luua koos ettevõtete ja teadus- ning arendusasutustega maailmas esimene isejuhtivate busside juhtimissüsteem,“ sõnas minister. „See hoiaks töös isejuhtivate busside parke ning nendega seotud teenuseid.“

Lisaks tuleb algatada dialoogi hariduses, et Eesti õppeasutused hakkaksid aegsasti üle vaatama oma õppekavade sisu, et koolilõpetajad oleksid valmis nt olema bussioperaatorid korraga paljudele bussidele, saaksid hakkama kõrgelt automatiseeritud tehnika diagnostikaga jne.