Mainor avab Tallinnas välismaalaste lastele uue inglisekeelse kooli

Eelmisel aastal Mainori poolt asutatud välismaistele lastele suunatud inglisekeelne kool International School of Tallinn on sel sügisel valmis vastu võtma esimesed 20 õpilast.

Uue kooli direktori Olavi Otepalu sõnul on vajadus uue kooli järgi just Ülemiste Citys, kus on suur hulk rahvusvahelisi ettevõtteid ja töötab igapäevaselt enam kui 50 eri rahvusest välisspetsialisti.

Esimese kolme aasta jooksul pakutakse inglisekeelset üldharidust Eesti riikliku õppekava alusel, edaspidi rahvusvaheliselt tunnustatud IB ehk International Baccalaureate õppekava alusel. Ka pikas perspektiivis on International School of Tallinn õppetöös plaan siduda kaks õppekava – Eesti riiklik õppekava ning IB õppekavad.

"Kooli algusaastatel peab omanik ise järjepidevalt tegema suuri investeeringuid, kuid pikas perspektiivis on oluline, et kooli jätkusuutlikkus on ka riigi prioriteediks ning seda nähakse vajaliku teenusena sotsiaalse keskkonna parendamisel ja välistööjõu kiiremal lõimimisel ühiskonda," märkis Otepalu, kelle sõnul on Mainor esimesel aastal otsustanud võtta enda kanda ka 25 protsenti kõigist õppetasudest.

Aastate jooksul plaanitakse katta täistsükkel algklassidest kuni gümnaasiumi lõpuni. Selleks valmistatakse juba praegu ette kaasaegse koolikompleksi ehitamist Ülemiste City keskmesse.

Mainor Grupp on tegutsenud kõrgetasemelise haridusteenuse pakkujana aastast 1992, mil tänane Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor alustas oma tegevust Mainori Majanduskoolina. Läbi aegade on Mainori tegevusteks olnud koolitamine, konsulteerimine ja arendustegevused. Lisaks on Mainor olnud kaasas Ülemiste Citys tegutseva lasteaia Kalli-kalli ja eestikeelse üldhariduskooli Emili loomisel.