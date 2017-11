Mainekal loodusfoto konkursil esikoha võitnud Remo Savisaar: tundsin, et see hetk ja kompositsioon on õige

Loodusfotograaf Remo Savisaare loodusfoto varahommikusest rabast võitis rahvusvahelisel fotokonkursil "Nature Photographer of the Year" maastikufotode kategoorias esikoha

Varahommikusest rabast tehtud fotoga rahvusvahelisel fotokonkursil "Nature Photographer of the Year" maastikufotode kategoorias esikoha võitnud Remo Savisaar meenutab, et läks rappa just udulaamade mängu otsima.

Auhinnatud foto sündis 2016. aasta juuni keskpaigas, kui Savisaar tutvustas Eestisse saabunud Briti kolleegile oma meelispaiku ning meie loodusväärtusi ja rikkusi.

“Ma vaatasin ühel päeval, et ilm läks õhtusel ajal väga jahedaks, mis tähendas seda, et rabas peaks tõusma korralik udu. Me läksime hilisõhtul rappa valmis,” meenutas Savisaar.

Loodusfotograafi sõnul on keskpäevane raba igav, sest siis puudub maagia. “Kui õnnestub näha öist raba, kuidas udulaamad mängivad, kuidas udu tõuseb ja langeb, siis see on omaette nähtus. Kuna oli suvine aeg ja paistis täiskuu, oli seda kõike võimalik näha,” märkis Savisaar.

Pilt on tehtud kaks tundi enne päikesetõusu, umbes kella kahe ajal öösel. “Ilm oli suisa nii külm, et minu kolleeg magas selle hetke sõna otseses mõttes maha, sest tema oli magamiskotis ja proovis vähegi und saada. Me olime terve päeva ringi sõitnud ja otsinud erinevaid motiive. Mina olin muidugi sellest nii lummatud, et ma ei suutnud ega tahtnud magama minna, kuigi ka mina olin väsinud ja väga külm oli,” rääkis ta ja lisas, et fotokotile oli tekkinud jääkirme.

“Kui ma selle hetke tabatud sain, siis ma tundsin, et see on see hetk, see on see kompositsioon. Mind ennast kõnetas soe oranžikas-punakas taevas ja külm esiplaan — just nende kahe vastandi püüdmine pilti,” kirjeldas Savisaar.

Loe veel

Auhinda vastu võtma ei jõudnud

Fotograaf ise laupäeva õhtul Hollandis toimunud konkursi tulemuste väljakuulutamisele ei jõudnud, kuna viimasel ajal on palju tegemist olnud. “Oleksin pidanud minema küll, aga mul on viimastel nädalatel väga kiire olnud. Kuna eelmisel nädalal avasin Brüsselis oma võimsa fotonäituse, siis ma otsustasin, et seekord kohale ei lähe — lihtsalt füüsiliselt ei jõua.”

Savisaar ei pea selle konkursi tiitlit kõige kõrgema kategooria saavutuseks, kuid vägev olevat see sellegipoolest. “Kui tuleb tunnustus või kategooria võit, siis see on kõva sõna. Kui vaadata, kes seal osalevad, siis need nimed on samad tegijad, kes osalevad teistel konkurssidelgi. Seal tuleb rinda pista fotograafidega kõikjalt maailmast, kuna see on rahvusvaheline — osalejaid on ka Ameerikast ja igalt poolt mujalt. Seega tegelikult on tase äärmiselt kõrge. Kui seal õnnestub oma pildiga läbi lüüa, on see tore.”

Teisi konkursi auhinnatud fotosid vaata siit: https://www.naturetalks.nl/nature-photographer-the-year-2017-npoty/.