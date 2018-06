Mailis Reps tahab lasteaias käimise kohustuslikuks teha

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond) peab plaani alusharidus lastele kohustuslikuks muuta.

Haridus- ja teadusminister Reps ütles ERR-ile, et ühel keskmisel aastal jääb alusharidusest kõrvale koguni kümme protsenti lastest. "Täna sellest õnnetust protsendist, kes ei käi lasteaias, on enamik sellised, kes tegelikult sotsiaalselt on kõrvale jäetud. Ja me näeme koolis, et need lapsed on tegelikult need, kes hiljem vajavad õpiabi."

Niisiis peab haridus- ja teadusministeerium plaani kehtestada Eestis kohustuslik alusharidus,ehk sisuliselt tuua kohustuslikku kooliiga varasemaks. Vähemalt määrataks lapsele igal juhul lasteaiakoht ja kui vanem soovib last ikkagi koju jätta, tuleks see vormistada koduõppena.

Kuna kohustuslik alusharidus peaks olema ka tasuta, töötab ministeerium praegu lahenduse kallal, mille järgi saaks laps neli tundi päevas tasuta lasteaiaaega.

"Ja kui ta ei hakka seal tõepoolest käima ei viis päeva ega üks päev nädalas, siis no soomlastel on see süsteem, et nad käivad iga nädala tagant kohtumisel, kus on sotsiaaltöötaja, kus on haridusametnik ja kus on meditsiinilise taustaga inimene, kes vaatavad, et lapsega on kõik korras."