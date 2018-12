Mailis Reps premeeris kolleegide põlu all olevat Tea Varrakut kvaliteetse töö eest 8200 euroga

Taoline summa on paljude inimete jaoks palk terve aasta peale. Varrak aga sai selle lisaks tulemustasuna. Reps allkirjas vastava käskkirja novembri lõpus. Seal on selgitatud, et hinnatakse Varraku tulemuslikku tegevust poliitikate kujundamisel ja elluviimisel. Asekantsler Ivar Siukule määras Reps 7800 euro suuruse tulemuspalga, asekantsler Mikk Kasesalkile aga 500 euro suuruse.

ERR kajastas täna, et ministeeriumist on Varraku ametiaja jooksul lahkunud suur osa tippjuhtkonnast. Endised ametnikud heidavad Varrakule ette kehva juhtimist, Varrak ise räägib verevahetuse headest külgedest.

Endiste ametnike jutt langeb suures osas kokku ning kõlavad laused: "vastik oli töötada, tema suhtumises on tohutult isiklikku vaenu", "tema juhtimisotsused pole süsteemsed vaid emotsionaalsed", "ta võib inimestele öelda nii, et need nutavad", "viimati lahkus ministeeriumist nii palju inimesi siis, kui ministeerium Tartusse koliti". Viimast mõtet ilmestab ka statistika.

Varrakul täitub kantslerina peagi aasta ja üheksa kuud. 1. jaanuariks võib öelda, et tema ametiaja jooksul on ministeeriumist lahkunud kõik neli asekantslerit ja koolivõrgu juht.

Viimase aasta jooksul on oma töö jätnud üheksa osakonnajuhatajat 21-st.

Varrak ise ütleb, et temal ministeeriumis probleeme pole ja inimeste vahetumist ta pigem kiidab. "See tähendabki seda, et kui organisatsiooni aregut vaadata, on vaja tuua juurde inimesi teistsuguse pilgu ja vaatega."