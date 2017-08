Mailis Reps: mu elu kõige pikem päev oli, kui Charlotte pärast sündi hingama ei hakanud

„Charlotte ei hakanud pärast sündi hingama – tema kopsud ei avanenud. Emotsionaalselt oli see tohutult raske,“ meenutab Mailis Reps oma elu kolme kõige pikemat päeva pärast kuuenda lapse sündi.

Nüüd on väikese tüdrukuga kõik korras ja ta käib emaga iga päev tööl kaasas, isegi viiel välislähetusel. Kolmekuuse beebina on ta käinud Brüsselis rohkem kui enamik eestlasi – juba kolm korda.

Kuue lapsega minister sõnas Õhtulehele, et tema eesmärk ei ole midagi tõestada. "Minu elu lihtsalt on selline. Vanasti ju kasvasid lapsed ka lehmalüpsmise, põllutöö ja muu kõrvalt," ütles Reps. "Minu laps on tööl kaasas, ta on osa minust."

Loe pikemalt Õhtulehest!