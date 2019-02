Mailis Reps: ma pole kunagi olnud riigigümnaasiumide tuline toetaja

Reps rääkis ETV "Esimeses stuudios", et kindlasti ei hakata Kohtla-Järve riigigümnaasiumis kõiki aineid nii eesti kui ka vene keeles õpetama, vahendab ERR Uudised. Ta märkis, et näiteks füüsikat, keemiat ja matemaatikat on ilmselt vaja vene keeles õpetada, samas kui jutustavad ained tulevad eesti keeles.

Reps kinnitas, et see polnud tööõnnetus, kui haridusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal jaanuaris väitis, et Kohtla-Järve riigigümnaasium tuleb eestikeelne.

"Eesmärk ongi see. Loodan, et enamik õpilasi ongi septembrist valmis õppima sada protsenti eesti keeles, aga peame tunnistama, et need õpilased, kes lähevad järgmisel aastal 12. klassi ja tulevad sinna üle, nendest pole küll kõik valmis õppima 100 protsenti," tõdes ta.

Saatejuht Johannes Tralla märkis, et osa kohalikke näeb Repsi reeturina, ja seepeale vastas minister, et on natuke kummastav olukord, kus ta peab kaitsma riigigümnaasiume, ehkki pole kunagi olnud nende tuline toetaja.

"Pigem on see üsna arusaamatu, miks meil oli vaja kogu see koolivõrk pea peale tõsta ja neid koole siin sulgeda," lausus Reps.