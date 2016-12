Mailis Reps: kui Reformierakonna juhi vahetus toob kaasa muudatused erakonnas, siis see võib tähendada järgmiseks aastaks hoopis teistsugust poliitikat

Valitsuse pressikonverentsil vastasid SDE, IRLi ja Keskerakonna esindajad küsimusele, keda sooviksid nad näha Reformierakonna järgmise esimehena. Kõik kinnitasid, et selle valiku peab tegema siiski erakond ise, küll aga nentis Mailis Reps, et Reformierakonna esimehe valimine on üllatavalt huvitavaks läinud.

Valitsuse pressikonverentsil uuriti erakondade esindajailt, keda nemad soovivad näha Reformierakonna uue esimehena, kes juba järgmise nädala laupäeval, 7. jaanuaril toimuval üldkogul erakonnale valitakse.

„Erakondade juhtkondade valimine on iga erakonna siseasi,” ütles töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski (SDE). „Ma arvan, et teistel erakondadel on kindlasti arvamusi selles osas, aga las selle otsuse võtavad vastu Reformierakonna liikmed oma parima äranägemise järgi.”

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) sõnas, et sümpaatiaid võib olla, kuid tervitatakse iga esimeest. „Kui tuleb kongress ja nad sinna külalisi kutsuvad, siis tervitame ka kongressi käigus.”

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps märkis, et Keskerakond on harjunud, et erakonna esimeest on mitu aastakümmet valinud kõik teised peale erakonna enda. „Kui lubate, siis ma seekord jätaks Reformierakonna esimehe valimised siiski Reformierakonnale.”

„Eks nende valimised on üllatavalt huvitavaks läinud, ma usun, et veel mõned nädalad tagasi ka enamik avalikust meediast uskus, et see saab olema lihtne — nii, nagu tagatoas kokku lepitakse, nii läheb, aga diskussioon on läinud elavaks,” kommenteeris Reps, kes enda sõnul jälgib Reformierakonna juhi valimisi naudinguga ja ootab tulemust huviga.

„Tunnen mõlemat härrasmeest väga hästi. Erakonnana ma isiklikult ei näe suurt vahet. Küsimus on selles, kas erakonna esimehe vahetusega toimub erakonnas ka mingisugune sisuline muutus: kas nad teevad oma otsustustasanditel mingeid teistsuguseid lähenemisi, kas nad otsustavad ka näiteks erakonna rahastamise osas minna oluliselt läbipaistvamaks, kas nad kaasavad oma piirkondi rohkem. Kui selline muutus Reformierakonnas toimub, siis seda ma väga tervitaksin,” lausus Reps.

Repsi sõnul saaks sellisel juhul pärast Reformierakonna üldkogu vast öelda, et suur muutusteperiood erakondades hakkab jõudma lõpusirgele. „Võib-olla see tähendab ka hoopis teistsugust poliitikat järgmiseks aastaks,” sõnas Reps.