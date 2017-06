Mailis Reps: igasugune valimisliitude moodustamine käib Keskerakonna huvide vastu

Keskerakond ise ei tee ühtki valimisliitu ja igasugune valimisliitude tegemine on erakonna huvide vastane, ütles Keskfraktsiooni aseesimees Mailis Reps, kommenteerides võimalust, et Edgar Savisaare toetajad lähevad kohalikele valimistele Tallinnas eraldi valimisnimekirjaga.

Reps vastas ERRi küsimusele, mida teeb juhatus, kui kolmapäeval peaks tulema teade Savisaare toetajate valimisliidu kohta, et praegu ei taha ta uudistest ette tõtata, aga iga uue sündmuse puhul peab juhatus vajadusel uuesti kogunema.

"Kuna eile oli Keskerakonna juhatuses nii pikk mõttevahetus teemal, et iga keskerakondlane, kes soovib Keskerakonnaga jätkata, peab andma oma panuse kandideerimisega Keskerakonna nimekirjas, olen hetkel veel lootusrikas, et mõttevahetus oli tulemusrikas ja keegi ei otsusta minna eraldi nimekirjaga," sõnas ta.

Juhatuses jäi Repsi sõnul selgelt kõlama, et Keskerakond ise ühtki valimisliitu ei tee ning igasugune valimisliitude moodustamine on erakonna huvide vastane.

"Kindlasti ei ole võimalik tõlgendada, et see on erakonna enda soov või plaan," rõhutas ta.

Repsi sõnul on kõik Keskfraktsiooni liikmed, sealhulgas Olga Ivanova ja Oudekki Loone, keda peetakse kõige tõenäolisemateks uues valimisliidus kandideerijateks, korduvalt kinnitanud, et ei soovi erakonnast ega fraktsioonist lahkuda. Kui peaks aga teisiti minema, on Keskfraktsioonil riigikogus ikkagi häälteenamus.

Loe veel

Kui valimisliit peaks moodustatama, siis ei ole sinna minejate väljaheitmine Repsi sõnul automaatne, samas märkis ta, et Keskerakond on minevikus üsna resoluutne olnud ja eeldanud, et kõik erakonna liikmed annavad erakonna hüvanguks oma panuse.

"Paralleelnimekirjade tegemine kindlasti Tallinna tingimustes vaadatuna ei ole erakonna toetuseks. Igasugune segadus Keskerakonna ümber Tallinna linnas on kasulik ainult Reformierakonnale," sõnas ta, soovimata kinnitada, kas Loone ja Ivanova pääseksid väljaheitmisest, kui tagaksid oma hääled.

"Juhatus ei ole oma aruteludes kindlasti nii kaugele läinud, et ruttaksime uudistest ette," nentis Reps.