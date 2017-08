Mailis Reps avaldab täna Kohtla-Järvele loodava riigigümnaasiumi kavandi

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps viibib esmaspäeval Ida-Virumaal visiidil, et avada Narvas toimuva õpetajate konverents ning kuulutada välja Kohtla-Järvele loodava riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitja.

Tartu Ülikooli Narva kolledžis toimuval konverentsil räägib Reps õige pea algavast kooliaastast ning vastab õpetajate küsimustele. Konverentsi teema on muutuv suhtumine õppimisse ja õpetamisesse.

„Koolile on väga tähtis muutuva maailmaga ühte sammu astuda. Mul on rõõm näha, et õpetajad on selleks valmis ja loodetavasti saavad nad arutelust ammutatud ideid oma töös edukalt ära kasutada,” ütles Reps.

Päeva teises pooles kuulutab Reps välja Kohtla-Järve riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitjad. Konkursile esitati kokku 14 kavandit, mis pidid vastama nii riigi kui ka õpilaste nõuetele — loodav kool peab olema mugav, funktsionaalne, energiasäästlik ning madalate ülalpidamiskuludega. Uus riigigümnaasium peab valmima 2019. aastaks ning mahutama 300 õpilast. Maja ehitatakse sobivalt Kohtla-Järve kesklinna miljööväärtusega.

Mailis Repsi ajakava Ida-Virumaal:

11.00 — minister Mailis Rep avab Narvas juba 18 korda toimuva pedagoogide konverentsi, mille tänavune teema on “Nüüdisaegne muutuv õpikäsitlus: kes ja kuidas peab muutuma?”

16.00 — Kohtla-Järve riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitjate väljakuulutamine