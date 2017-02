Maikeni ja lauluõpetajate tülist ajendatuna koguneb esimene avalik vokaalpedagoogika-alane foorum

Mure noorte lauljate tervise pärast ajendas lauluõpetajaid pidama avalikku ja harivat diskussiooni. 26. veebruaril toimub esimene vokaalpedagoogika ja interpretatsioonipedagoogika alane laiendatud foorum Eestis.

Päeva esimeses pooles keskendutakse vokaalpedagoogika kaasaegsetele arengusuundadele, lauljate hääle tervishoiu ja füsioteraapia teemadele. Loengutega astuvad üles hääleteadlane Allan Vurma, Ida-Tallinna keskhaigla häälekabineti kauaaegne hääleseadja Kalev Keeroja, füsioterapeut ja õppejõud Kirsti Pedak. Lauljate hääleprobleemidest räägib Eesti kõrva-nina-kurgu ning pea- ja kaelakirurgia seltsi esindaja.

Teises pooles jagatakse kogemusi erinevate vokaalmetoodikate õpetamisel, toimub arutelu ja püütakse jõuda kokkulepeteni edasiste koostöövormide osas, teatas lauluõpetaja Sirje Medell täna Georg Otsa nimelise muusikakooli, Eesti muusikaõpetajate liidu ja vokaalpedagoogide nimel saadetud teates.

Jaanuaris kirjutas Eesti Ekspress artikli, mis käsitles kuulsa lauluõpetaja Maikeni laulukooliga seotud ohtusid. Loole reageerisid nii Maikeni toetajad kui ka vastased. Muusikapedagoogid ja Eesti muusikaõpetajate liit leidsid ühisavalduses, et lugu oli vajalik ning teemast ajendatuna korraldatakse 26. veebruaril suur avalik foorum.

"Mul on hea meel, et lauluõpetajad ja veel erinevad kümned liidud on otsustanud hääletraumadest ajendatuna kokku tulla. Teema on kahtlemata oluline ka minu jaoks, sest tegelen igapäevaselt hääleprobleemide lahendamisega. Siiani olen säärastel seminaridel ja harivatel loengutel saanud käia ainult välismaal. Paraku pole mina seekord sellele üritusele kutset saanud," teatas Maiken (Kadri Koppel) 25. jaanuaril Facebookis.