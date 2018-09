Mäggi tselluloositehasest: me ei saa majandust arendades tegeleda vaid turismiga, vaid peame vaatama, mida saab väärindada ja eksportida

Mäggi selgitas täna valitsuse pressikonverentsil, et Eesti vajab investeeringuid ja pole välistatud sama või sarnase tehase ehitamine kuhugi mujale Eestisse. Selles eriplaneeringus uuritud piirkonda ehk Tartumaale ja Viljandimaale seda aga ehitada ei saa.

Keskkonnaminister Siim Kiisler selgitas, et ka metsanduse arengukavas on kirjas, et Eesti puitu tuleb Eestis paremini väärindada. "Tselluloosi toodeti Eesti puidust varem, toodetakse täna ja loodetavasti toodetakse ka tulevikus," ütles Kiisler. Küsimus on, kas Eesti puidust toodetakse tselluloosi Eestis või Soomes-Rootsis. Kui Eestis toodetakse vähem, siis Soomes-Rootsis ilmselt sellevõrra rohkem.

Mäggi lisas, et me ei saa majandust arendades tegeleda vaid turismi või mõne teise meeldiva alaga, vaid peame ka vaatama, mis ressursse meil on, mida saab väärindada ja eksportida.

Ta ütles, et Eestis väärindatakse puitu palju, aga ressurssi on veel enamaks. Tartu tselluloositehase rajamist soovinud Est-Fori plaan oli väärindada ka Läti ja Leedu puitu, nagu praegu Soome teeb Eesti puiduga.

Mäggi ütles, et kui tahame, et elu läheks paremaks, ei tule tegeleda vaid primitiivse jutuga sellest, kellele 200 eurot juurde jagada, vaid rääkida tuleb sellest, kuidas seda raha teenida.

Eelnõu esitati kooskõlastamiseks keskkonnaministeeriumile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile. Samuti saadeti eelnõu arvamuse avaldamiseks ja vastuväidete esitamiseks osaühingule Est-For Invest ning planeeringuala omavalitsustele ehk Viljandi, Tartu, Elva, Kambja, Kastre, Luunja ja Peipsiääre vallale ning Tartu linnale.