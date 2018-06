Mäggi: tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamine nõuab kolme valitsuserakonna nõusolekut

IRL ja sotsiaaldemokraadid tahavad Tartu tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist. Teema eest vastutav riigihalduse minister Janek Mäggi ütles, et eriplaneeringu algatamisel olid kolm erakonda ühel nõul ja ka lõpetada saab seda siis, kui kõik kolm koalitsionierakonda on nõus.

Tselluloositehase rajamise eestvedajad tegid täna ettepaneku, et see rajatakse Tartumaale Tabiverre, 21 kilomeetrit Tartu kesklinnast. Mäggi ütles, et kõige olulisem on kogu eriplaneeringu protsessi juures kaaluda läbi kõik võimalikud asukohad.

Kui on olemas teatav selgus, mida ja kuhu tehase rajajad püstitada soovivad, siis on neil õigus seda välja öelda. Planeerimisprotsessi käigus vaadatakse tingimused üle ja kaalutakse asukohtasid.

Mis puudutab nõudmist, et tehast ei tohi ehitada ja eriplaneering tuleb lõpetada, siis nentis Mäggi, et selles küsimuses on kõik erakonnad sisemiselt lõhki.

Kõige drastilisem on see tema sõnul Reformierakonnas, kus endine peaminister Andrus Ansip ütleb, et haisu ei tohi tulla ja praegune erakonna esimees Kaja Kallas ütleb, et tehast peab olema võimalik rajada. Samad eriarvamused on teistes erakondades.