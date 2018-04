Mäggi „Ringvaates”: astusin Keskerakonda viisakusest ja võin hiljem vabalt erakonnast lahkuda. Ma ei mõista kriitikat enda üle

Keskerakonna kandidaat riigihalduse ministri kohale Janek Mäggi ütles, et astus Keskerakonda viisakusest ja kavatseb erakonnas olla niikaua kuni on minister. Ta ütles, et kui ta ei peaks enam minister olema, võib ta vabalt ka erakonnast lahkuda.

ETV saate "Ringvaade" saatejuht Marko Reikop küsis Mäggilt, miks ta tahtis Keskerakonda astuda.

"Ma ei ütle, et ma tahtsin astuda. Ma otsustasin olla viisakas peaministri vastu, presidendi vastu ma olen ka viisakas. Minu arust on väga imelik, kui inimene võtab vastu poliitilise ametikoha ja siis ütleb, et ma olen neutraalne," vastas Mäggi, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Niikaua kuni ma sellel ametikohal olen, mis on poliitiline, ma kuulun erakonda. Kui ma enam sellel ametikohal ei ole, siis ma võin vabalt välja astuda," ütles Mäggi.

Mäggi sõnul ei mõista ta seda kriitikat, mis tema mineviku väljaütlemiste teemal viimastel päevadel on üles kerkinud.

"Minu jaoks vajab meeletult palju tõlkimist see kisa, mis siin nüüd järsku lahti on läinud. Mina sellest aru ei saa. Minu arust on selles isegi vihakõnet ja kõike muud," lausus Mäggi.

"Kas tõesti on niimoodi, et Eesti Vabariigi valitsuse liikmed ei ole viisakad inimesed, ei ole normaalsed inimesed? Et nendel ei tohi olla perekonda, sõpru, lapsi, naist, autot, mitte midagi. Nad peavad olema sellised geniaalsed kuivikud, kellel on neli jutupunkti ja kaks kujundit, mida nad üldse suudavad öelda on "laua peal" ja "päeva lõpuks"," sõnas Mäggi.