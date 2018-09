Mäggi: kümne aasta pärast võiks Eestis olla kolm korda vähem omavalitsusi

Mäggi rääkis ERR-ile, et kui Eestis on praegu kaks olulisemat tõmbekeskust - Tallinn ja Tartu, vähemal määral ka Pärnu -, siis mööda maakondi ringi liikudes on tal tekkinud idee, et tõmbekeskusi peaks olema vähemalt 15, üks igas maakonnakeskuses.

"Kui kohalikud omavalitsused oleksid maakonnasuurused, nagu Saaremaa tänasel hetkel juba on, siis see võimaldab kindlasti pakkuda väga paljusid teenuseid kõrgema kvaliteediga. Ega kohaliku elu ümberkorraldamise mõte ei ole ju nii palju kulusid kokku hoida, vaid pakkuda kõrgemat elukvaliteeti kõikidele inimestele, kes Eestis elavad, ja mina usun, et see olulisel määral aitaks."

Mõned erandid Mäggi sõnul kindlasti jääksid - Tallinn, Tartu ja võib-olla ka mõned muud kohad.

"15-ni me kindlasti ei jõua, aga 25 võiks olla ilus unistus, see oleks kolm korda vähem kui praegu," tõdes ta.

Ministri hinnangul on mitmete kohalike omavalitsuste piirid suhteliselt kummalised ja kohalikel juhtidel peaks olema selles osas temaga sarnane nägemus.