Madison on Skripali mürgitamise osas ootaval seisukohal: oluline on uurimise tulemus

Riigikogu liige Jaak Madison kritiseeris välisminister Sven Mikserit selle eest, et Mikser kasutas Vene topeltagent Sergei Skripali mürgitamises Venemaad süüdistades põhjendustes ülimalt nõrka selgitust, tõmmates paralleele prääksuvate partidega.

„Skripali juhtumi puhul ootan eelkõige uurimise lõppu ja selle tulemusi. Venemaa on suurim kahtlusalune, kuid ootaks ka konkreetsemaid tõendeid, et kahtlused saaksid kinnitust,” kommenteeris Madison.

"Kui miski prääksub nagu part ja kõnnib nagu part, siis ta tõenäoliselt ongi part", ütles Mikser täna pressikonverentsil, kus teatas, et vastuseks Suurbritannia palvele reageerida Skripali mürgitamisele närvigaasiga saadab Eesti maalt välja Vene saatkonna kaitseatašee. Mikseri sõnavõtt Madisonile ei meeldinud, sest ta pidas välisministri selgitust sisutühjaks ja õõnsaks.

„Liitlaste ühtne tegutsemine on oluline, kuid selline põhjendus on ikka üpris madal ja algtasemel argumentatsioon, eriti välisministrilt,” leidis Madison.

„Lihtsalt oletuste pealt otsustamine oli see, mis tõi kaasa Iraagi sõja ja seda mitte kauges minevikus. Kindlasti on brittidel võimekust selgitada täpsemalt asjaolusid välja, sest seda ootavad kindlasti kõik liitlased ja see on tugeva koostöö ja usalduse alus,” teatas Madison.