Madison asendusemadusest: inimkaubanduses osalejaid tuleb karistada

Madison rääkis ETV saates “Esimene stuudio”, et mõistab inimesi, kes mingitel põhjustel loomulikul teel lapsi ei saa. Samas tõi ta välja, et asendusemadus on praegu iseloomulik näiteks Ukrainale, Venemaale ja Indiale, kus sellega tegelevad kehvades oludes elavad naised, vahendab ERRi uudisteportaal.

“Üldiselt seda iseloomustavad traagilised juhtumid naiste puhul, kes on pärit väga vaestest perekondadest, väga kehvadest sotsiaalsetest oludest, kes on läinud sellele teele, et teenida raha lapse kandmisega kellelegi teisele. Ehk rääkides otsekeeli — tegemist on inimkaubandusega,” rääkis Madison.

Tema hinnangul on Eesti seadustes väga suur lünk, mis puudutab asendusemadust ja sellega seotud karistamist. Ta tõi välja, et karistusseadustiku kohaselt saab karistada vaid arst, kuid kui Eestis on inimesi, kes tellivad endale lapse ja ekspluateerivad kehvades oludes elavaid naisi Indias, siis peaksid ka nemad karistada saama.

Reformierakonna liige Yoko Alender aga ütles, et inimkaubandusega pole tegemist juhul, kui viljatuse probleemile aitab lahenduse tuua perele lähedane inimene. “See kõik tehakse läbi teadlikult, see on nende inimeste teadlik otsus,” ütles ta.

“Kui see on selle pere soov ja inimese soov aidata, siis ma arvan, et peaksime võtma debati ette ja mitte peitma pead liiva alla,” lisas ta.