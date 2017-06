Madise: Loksale tehtud erand on argument teistele sundliidetavatele

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul on üllatav valitsuse neljapäevane otsus, et haldusreformi järel jätkab iseseisva omavalitsusena Loksa linn, mis pidanuks ühinema Kuusalu vallaga ning see otsus võib olla kohtusse pöördumisel oluline argument teistele sundliidetavatele valdadele.

"Tõepoolest Loksa ja Kuusalu erand on küllaltki üllatav. Seda saab kindlasti vaadata ka Kuusalu seisukohalt, arvestades seda, et Loksal on olnud saneerimishoiatus. Minu teda on linna finantsseis ka praegu pigem kriitiline," ütles Madise ERR-i raadiouudistele.

Madise sõnul võib valitsuse otsus kujuneda oluliseks argumendiks nendele valdadele, kes ikkagi sundliidetakse. "On niinimetatud valdade ühetaolise kohtlemise ja meelevaldsuse keelu küsimus. Kui on tegemist üleriigilise reformiga, mida tehakse seaduse alusel, siis valitsuse otsused ja argumentatsioon peaksid olema ühes joones, ühest loogikast lähtuvad," märkis Madise.

Madise tõdes, et kui peaks minema nii, et üks ja sama argumentatsioon Loksa ja Kuusalu puhul viib selleni, et neid ei liideta ja mõnede teiste omavalitsuste puhul viib selleni, et liidetakse, siis see võib olla kohtu jaoks üks väga tõsine kaalutlusviga, mis võib viia ka kohtuotsuseni, et sundliitmine oli õigusvastane.