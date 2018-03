Madala veetaseme tõttu on Rohuküla-Heltermaa liinil kehtestatud mahupiirangud, jätkuva languse korral võidakse liin ümber suunata

Riigi ilmateenistus saatis välja teate, et tuleval nädalavahetusel püsib veetase 30-40 sentimeetrit keskmisest madalamal (Euroopa kõrgussüsteemi EH2000 järgi), seetõttu võidakse Rohuküla-Heltermaa liini reisidele kehtestada mahupiiranguid.

„Me jälgime merevee taset, kui tõesti langeb niivõrd madalale, siis kõik sõidukid, eriti just raskemad, ei pruugi pardale saada,” ütles TS Laevade turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro Delfile.

Arro märkis, et mahupiirangud kehtivad just Rohuküla-Heltermaa liinidele, sest seal läbib parvlaev Rukkirahu kanalit, mis on veetaseme langemisel kõige kriitilisem ala. „Kui tõesti peaks juhtuma, et veetase langeb väga palju alla keskmise, siis saavad Hiiumaa inimesed mandrile Saaremaa kaudu või siis suunatakse parvlaev ümber Heltermaa-Virtsu liinile,” nentis Arro.