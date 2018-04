Madala meretaseme tõttu lõpetati Hiiumaa liinil autode vedamine

Langenud meretaseme tõttu autoga Hiiumaa praamide peale täna enam ei saa. Üle saavad vaid jala liikujad.

Täna pärastlõunal teatas praamiliiklust korraldav TS Laevad, et meretase on langenud alla kriitilise piiri ning alates kell 14.10 on Rohuküla-Heltermaa liinil laevaliiklus peatunud, et tagada reisijate, sõidukite ja laevade ohutus.

Kell 16:00 väljus Leiger Heltermaalt Virtsu. Kell 16:00 väljus Tiiu Rohukülast Heltermaale. Kell 17:30 väljub Tiiu Heltermaalt Rohukülla (ainult jalgsi reisijad ja liinibuss).

Tänaste hilisemate reiside kohta saab infot praamid.ee kodulehel ja Facebookis.

TS Laevad selgitas neljapäeval, et meretase võib Rukki kanalis langeda kuni 25 sentimeetrit, ilma et laeval oleks täislastis sõitmisega probleeme. Kui meretase langeb üle 25 sentimeetri, peab hakkama jälgima muid tingimusi ning kehtestada tuleb mahupiiranguid, et säiliks ohutuse tagamiseks vajalik veevaru kiilu alla.

TTÜ Meresüsteemide Instituudi Meretaseme Infosüsteem näitas täna kella 11 ajal, et meretase oli Rohuküla sadamas 54 sentimeetrit alla normi. Sellega seoses teatas TS Laevad, et täna võib laevakapten hakata kehtestama mahupiiranguid.

Loe veel

Kõikidele reisidele on tühistatud e-piletiga tagatud eelisõigus. E-piletid kehtivad üldjärjekorra piletina ning sõidukid suunatakse laevale sadama alale saabumise järjekorras.

Laevas olevad mõõdikud jälgivad laeva kaalu muutust autode laadimise ajal. Iga 14 tonniga langeb laeva süvis ühe sentimeetri. Kui süvis langeb liiga palju, lõpetab kapten autode laevale laadimise.

Kellel on võimalik, neil palutakse reisida jalgsi.

Prognoosi kohaselt hakkab meretase homme tõusma ja mahupiirangute vajadus võib kaduda.

Viimati süvendati Rukki kanalit 2014. aastal, 2016 toimus traalimine, mis sisuliselt tähendas Rukki kanali puhastamist sinna jää- ja tormidega kandunud suurematest kividest ning muudest setetest. Aja pikku kanduvad kivid ja muud setted kanalisse tagasi, seepärast tuleb süvendustööd ette võtta iga paari aasta järel. Tõenäoliselt toimub uus süvendamine 1. augustist kuni 15. oktoobrini sel aastal.