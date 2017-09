Maaülikooli rektorina jätkab Mait Klaassen

Eesti Maaülikooli rektoriks valiti uueks ametiajaks praegu ametisolev rektor Mait Klaassen. Ainsana üles seatud rektorikandidaadi poolt hääletas 129 valimiskogu liiget.

Valimiskogu koosnes 229 liikmest, kellest valimistele tuli kohale 169 liiget. Valituks osutumiseks oli vajalik vähemalt 115 poolthääle olemasolu.

Sissejuhatavas kõnes ütles Klaassen, et lisaks teaduse ja õppetöö arendamisele peab ta oluliseks ka kultuuri ja keele hoidmist. „Pean ülioluliseks, et säiliksid just eestikeelne õpe ja teadus. Tahame olla juhtiv jõud biomajanduse valdkonnas, iga õppetool võiks olla oma valdkonna arvamusliider nii vabariigis sees kui ka rahvusvaheliselt,“ ütles Klaassen.

Rektori uus ametiaeg algab 1. jaanuaril 2018. aastal ja kestab viis aastat.​ Inauguratsioon toimub jaanuaris 2018.