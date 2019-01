Maarjo Mändmaa: naiste marss tegeleb asjadega, millega Hoolekandeteenused tegeleb iga päev

Mändmaa ütles, et tema üleskutse oli osa ettevõtte eilsest uudiskirjast. Naiste marsi deviisiks on: "Marss on vastu igasugusele eelarvamuslikkusele ja diskrimineerimisele, mis põhineb soolisel ja seksuaalsel identiteedil, rahvusel, nahavärvil, kodusel keelel, vanusel, erivajadusel või usutunnistusel. Arvame, et kõigil on õigus elada head elu, mis on vaba vägivallast, diskrimineerimisest ja ebaõiglusest."

Mändmaa sõnul puudutab see teema väga selgelt ja sisuliset Hoolekandeteenuste tegevusvaldkonda. Nende ettevõte tegeleb inimeste hooldamisega, töötajateks on peamiselt naised. Seega puudutab neid otseselt nii tööturu sooline segregatsioon kui naissoost hooldustöötajate madalad palgad.

Mändmaa ütles, et ta kutsub igal võimalusel oma töötajaid ja kliente ennast näitama ja endast rääkima, sealhulgas kirjutama artikleid ajakirjandusse.

Ta ütles, et enamik nende klientidest on kogenud seda, et neile öeldakse halvasti. Kui aga erivajadusega inimesi mõnitatakse, haavab see ka nende lapsi ja lähedasi.