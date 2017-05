Maarjamäel mälestati Teise maailmasõja ohvreid

Täna tähistati Maarjamäe mälestusväljakul Teise maailmasõja lõppu Euroopas ning mälestamise ja leppimise päeva, meenutades sõja käigus langenud ja kannatanud inimesi.

Kaitseminister Margus Tsahkna kõneles tseremoonial, et teine maailmasõda ei jätnud puudutamata ühtki Euroopa rahvast ning paljude rahvaste esindajad kaotasid oma elu ka Eestis.

"Täna me mälestame ja meenutame neid, kes kaotasid oma elu selles kohutavas sõjas. Tänasel päeval me peame andmast endast parima, et sellised koledused ei saaks enam korduda," ütles kaitseminister Tsahkna.

Kaitseminister meenutas, et maailmasõja puhkedes oli Eesti üksi, ilma liitlasteta, kuid praegu oleme me koos oma liitlastega.

"Täna me teame, et ainult koos liitlastega, jagades samu väärtusi, oleme me võimelised uusi koledusi ära hoidma," ütles kaitseminister Tsahkna.

Kaitseminister Tsahkna pani Eesti rahva nimel mälestustähistele pärjad. Omalt poolt panid pärjad ka tseremoonial osalenud liitlasriikide kaitseväelased ning ühiskondlike organisatsioonide esindajad.

Avaldamaks austust kõikidele Teise maailmasõja ohvritele, panid kaitseväe kaplanid täna pärjad punaarmeelaste hauatähisele kaitseväe kalmistul ja natsismiohvrite mälestusmärgile Rahumäe juudi kalmistul.

Enamik Euroopa riike mälestab Teise maailmasõja ohvreid 8. mail.

1945. aasta 7. mail allkirjastasid liitlasvägede ja Saksa relvajõudude esindajad Prantsusmaal Reimsis Saksa Riigi kapitulatsiooniakti, mille kohaselt lõpetati sõjategevus Euroopas 8. mail.

2004. aasta 22. novembril võttis ÜRO Peaassamblee vastu resolutsiooni Teise maailmasõja lõppemise 60. aastapäeva tähistamise kohta, milles kuulutati 8. ja 9. mai mälestamise ja leppimise päevadeks. Resolutsioonis kutsuti üles igal aastal üht või mõlemat päeva sobival viisil tähistama ja avaldama oma austust kõikidele Teises maailmasõjas elu kaotanutele.