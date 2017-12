Maarjamaa hariduskolleegium sai uue direktori

Tartumaal Kaagveres ja Lääne-Virumaal Tapal tegutseva Maarjamaa hariduskolleegiumi direktori konkursikomisjon kooli uueks juhiks Pille Vaiksaare.

Vaiksaar on 15 aastat juhtinud Viljandi lasteabikeskust, töötanud peaspetsialistina sotsiaalministeeriumis ning viimastel aastatel haridus- ja teadusministeeriumis erinevatel ametikohtadel. Alates oktoobrist on ta olnud Maarjamaa hariduskolleegiumi direktori kohusetäitja.

Komisjoni esimees, haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal tõdes, et 17 kandidaadi seast ei olnud valiku tegemine sugugi lihtne ülesanne, sest konkursil osales mitmeid väga tugevaid kandiaate.

„Kuna Maarjamaa hariduskolleegiumi juhi amet on keerukam ja nõudlikum kui paljude teiste õppeasutuste direktorite oma, oli vaja selget veendumust, et uuel juhil on mitut eluvaldkonda puudutava suure asutuse juhtimiseks vajalikud ekspertteadmised, selge visioon ning asutuse olemusest tulenevalt väga hea isiksuslik sobivus. Lisaks andis komisjonile täiendava kinnituse Pille Vaiksaare sobivuse kohta koolijuhi kohusetäitjana tegutsemise tulemuslikkus,“ lisas Trummal.

Maarjamaa hariduskolleegium on riigi enam kui 250 kohaga põhikool erinevate hariduslike erivajadustega õpilastele. Kool tegutseb kahes kohas – Tapa ja Kastre vallas. Koolis õpivad peamiselt tundeelu- ja käitumishäiretega ning psüühikahäiretega õpilased.