Maardus registreeriti Edgar Savisaare Valimisliit

Maardu linna valimiskomisjon registreeris eile Edgar Savisaare Valimisliidu Maardus. Edgar Savisaare Valimisliidu nimekirja liider Maardus on praegune Maardu

linnavolikogu liige, keskerakondlane Nikolai Degtjarenko.

Rahvasaadik Degtjarenko arvates annab uue poliitilise jõu osavõtt

kohalikest valimistest valijatele võimaluse uutmoodi hinnata olukorda,

mis on kujunenud Maardus ja saab proloogiks mastaapsetele

muudatustele, mida linn hädasti vajab, teatas valimisliit.

Nikolai Degtjarenko on kindel, et 15. oktoobril Maardu elanikud

toetavad oma häältega Edgar Savisaare Valimisliidu nimekirja, kuna

valimisliidu valimisprogramm sisaldab ideesid, mida on pakkunud

valijad ise.

"Meie programm see on saadikukandidaatide ja lihtsate linnaelanike

ühise loomingu vili, kes on ühendatud ühise eesmärgiga - lahendada

sotsiaalsed probleemid, taaskäivitada võim linnas, otsida võimalusi

arenguks ning kindlustada Maardule kõrge elukvaliteet ja kindel

tulevik. Me osaleme valimistel Edgar Savisaare Valimisliidu lippude

all, sest just Keskerakonna asutaja Edgar Savisaar suutis Tallinnas

käima panna tasuta ühistranspordi süsteemi, meile tähendab see, et

koos temaga suudame seda teha ka Maardus. Edgar Savisaar lõi Tallinnas

efektiivse sotsiaalkaitse süsteemi, tähendab koos temaga suudame seda

teha ka Maardus. Edgar Savisaar pööras võimu näo Tallinnas rahva

poole, me usume, et koos temaga suudame seda teha ka Maardus, " leiab

Nikolai Degtjarenko.